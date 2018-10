EU will von Oststaaten Geld statt Asyl-Plätze

Laut dem VOLKSBLATT vorliegenden Daten aus der EU-Kommission sind heuer von April bis Juni 136.665 Asylsuchende in der EU angekommen — also 267 Asylsuchende pro 1 Million Einwohner. Die Verteilung über die EU-Staaten ist aber weiterhin höchst ungleich! Spitzenaufnahmeländer gemäß Einwohnerzahl waren Griechenland (1521 Asylsuchende pro 1 Million Einwohner), Zypern (1656) und Malta (889). Dahinter folgen mit ebenfalls überdurchschnittlichen Aufnahmezahlen Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Slowenien, Schweden — und Österreich mit 300 Aufnahmen pro 1 Million Einwohner im 2. Quartal 2018.

Oststaaten weit zurück

Merklich weniger engagiert waren in der Flüchtlingshilfe dagegen weiterhin die Staaten im Osten der EU (Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumänien und Slowakei), die pro 1 Million Einwohner jeweils nur eine niedrige zweistellige Zahl an Flüchtlingen aufgenommen haben.

Auch Kurz für Solidarität

Diesen Staaten stellte gestern der italienische Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani im Rahmen des EU-Gipfels die Rute ins Fenster: „Wenn man gegen die Umverteilung von Flüchtlingen ist, zahlt man mehr Geld in den Afrika-Fonds der EU ein. Dies sollte ein guter Kompromiss für eine Reform sein.“ Möglicherweise ist auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz auf dieser Fährte unterwegs. Immerhin meinte er gestern in Brüssel: „Wir wollen den Weg der Solidarität statt der verpflichtenden Flüchtlingsquoten gehen. Jeder soll seinen Beitrag leisten, wo er kann.“ Heißt nach Tajani: wer nicht hilft, soll zahlen.

Krasse Unterschiede

Vorerst haben die EU-Staaten (plus Schweiz und Norwegen) von den zugesagten 442 Millionen Euro für Afrika 410 Millionen Euro nach Brüssel überwiesen. Mit jeweils rund 10 Millionen Euro stehen dabei jetzt Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei laut Daten der EU-Kommission nicht so sehr am Pranger wie Bulgarien mit vorerst 550.000 Euro, Kroatien (600.000 Euro), Estland (1,5 Millionen Euro), Lettland (600.000 Euro) und Litauen (200.000 Euro). Österreich zahlt 6 Millionen Euro in den EU-Afrika-Fonds ein, Spitzenzahler mit jeweils dreistelligen Millionenbeträgen sind Deutschland und Italien.