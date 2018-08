Euro-Info-Tour auf Station in Linz

Der Euro-Info-Tourbus der Österreichischen Nationalbank tourt auf seiner Rundreise gerade durch Oberösterreich und hat gestern am Linzer Hauptplatz Halt gemacht. Dabei brachte er ein umfangreiches und kostenloses Dienstleistungs- und Informationsangebot für die zahlreichen Besucher mit: Neben der Möglichkeit, seine alten Schilling-Geldscheine und Silbermünzen gegen gültige Währung einzuwechseln, konnte man sich in der „Euro-Info-Straße“ über die Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten als auch über die Kernaufgaben der Nationalbank wie Preis- bzw. Finanzmarktstabilität und Zahlungsverkehr, sowie Geldumgang informieren. Nationalbank-Experte Herbert Rathgeb spricht von enormem Interesse: „Im Durchschnitt werden pro Person immerhin rund 1500 Schilling getauscht. Nach wie vor sind jedoch noch sieben Milliarden Schilling im Umlauf.“ 940.000 Personen wurden laut OeNB in den vergangenen 16 Tour-Jahren mit der Aktion erreicht. Dabei wechselte man insgesamt mehr als 600 Millionen Schilling in Euro um. Noch bis Ende August stehen Vöcklabruck, Schärding, Rohrbach, Marchtrenk und Enns auf dem OÖ-Tourplan. Wechseln kann man die Schilling-Geldscheine und -Münzen ansonsten nur noch per Wertbrief oder vor Ort in der OeNB-Hauptanstalt in Wien und in der letzten Nationalbank-Filiale in Innsbruck.