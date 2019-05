Europa-Charta in Linz unterzeichnet

Mit der Unterzeichnung einer eigenen „Europa-Charta“ haben die sieben Mitgliedsregionen der Europaregion Donau-Moldau (EDM) aus Österreich, Deutschland und Tschechien klar Position für eine gemeinsame Zukunft in einem friedlichen Europa bezogen. An der Zukunftskonferenz in Linz unter dem Motto „EDM – Raum für Gesellschaft 4.0“ haben mehr als 140 Vertreter aus Ober- und Niederösterreich, Niederbayern, der Oberpfalz sowie den tschechischen Regionen Südböhmen, Pilsen und Vysocina teilgenommen.

„Die Europaregion Donau-Moldau steht für das, was Europa ausmacht, nämlich Vielfalt. Diese Vielfalt der Mitgliedsregionen ist Basis und Stärke für die gute Zusammenarbeit und gemeinsame Lösungen. In der gemeinsamen Charte bekennen wir uns ganz klar zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, zu einem friedlichen Miteinander in Europa und einem gemeinsamen Gestalten unserer Zukunft unterstreichen“, so Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus Achleitner, der in diesem Jahr den Vorsitz der Europaregion Donau-Moldau führt.

Auf der Konferenz wurden darüber hinaus innovative Gemeindeprojekte, Chancen für Gemeinden im Bereich Digitalisierung und Erfolge in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit präsentiert.

Die Europaregion Donau-Moldau wurde im Jahr 2012 als trilateral tätige Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die ehemalige Grenzregion zu einem gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum zu entwickeln.