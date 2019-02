Europa hat keine Lust auf Rückkehr islamistischer „Zeitbomben“

Was tun mit in Syrien & Irak inhaftierten IS-Kämpfern und deren Anhang?

Die EU ist auf die Forderung von US-Präsident Donald Trump, IS-Kämpfer aus Syrien zurückzunehmen, kaum vorbereitet. Es gebe die klare Notwendigkeit, dazu eine europäische Haltung zu definieren, sagte der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Doch eine gemeinsame Linie gibt es nicht, was vor allem daran liegt, dass niemand diese „Zeitbomben“ will. So nannte gestern der hochrangige Vertreter der syrischen Kurden, Abdulkarim Omar, die Gefangenen, von denen den Kurden in Syrien immer mehr in die Hände fallen. Sie seien eine immer größere Bürde, so Omar, der wie Trump an die Herkunftsländer appellierte, die Kämpfer zurückzunehmen.

Einige Staaten — Dänemark, Frankreich, Großbritannien — haben dies kategorisch ausgeschlossen. Paris stuft die Dschihadisten als „Feinde“ ein und macht nur für Minderjährige Ausnahmen. Eine Rückkehr sei nur möglich, „wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen hier sofort auch einem Verfahren vor Gericht zugeführt werden“, meinte der deutsche Außenminister Heiko Maas.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht es „wie Frankreich, Dänemark und die Briten. Nämlich, dass der Schutz unserer eigenen Bevölkerung oberste Priorität hat, insbesondere vor Personen, die sich schwerer Straftaten schuldig gemacht haben“. Laut Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) gebe es derzeit nur eine heute 20-jährige Wienerin, die vor vier Jahren nach Syrien gezogen ist und jetzt mit ihrem Kleinkind zurück will. Es werden allerdings rund 100 Dschihadisten aus Österreich im Krisengebiet vermutet.

Kurz wird morgen übrigens Gelegenheit haben, als erster EU-Politiker Trump direkt zu fragen, wie er sich das mit der Heimholung vorstellt. Der Kanzler ist am Abend im Weißen Haus.

Viele Austro-Dschihadisten

Aus Österreich halten sich derzeit knapp 100 „Foreign Fighters“ in Syrien bzw. im Irak auf. Rund 30 Prozent davon sind laut Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) österreichische Staatsbürger. Darunter auch eine junge Frau aus Wien, die vor vier Jahren nach Syrien ausreiste, um sich dem IS anzuschließen. Momentan befindet sich die Frau mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn in kurdischer Haft und will zurück nach Österreich. Das Außenamt betonte, dass derzeit die „praktischen Möglichkeiten einer Rückholung“ geprüft würden.

Grundsätzlich ist Österreich rechtlich verpflichtet, österreichische Staatsbürger zurückzunehmen. Zwar verwirkt die Staatsbürgerschaft, wer in den Militärdienst ei- nes fremden Landes eintritt. Würde die Person aber staatenlos werden, kann die Staatsbürgerschaft laut Gesetz nicht aberkannt werden.