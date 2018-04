„Europa League ist nicht mehr ganz so utopisch“

„Wir haben noch gar nix erreicht“, sagte LASK-Trainer Oliver Glasner vor dem samstägigen Hit gegen die Wiener Austria (18.30). Stimmt, denn trotz zwölf Punkten Vorsprung auf den nächsten Gegner ist der Europa-League-Platz rein rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern. Das interessiert Glasner aber ohnehin kaum, wenngleich auch ihm bewusst ist: „Es ist jetzt nicht mehr ganz so utopisch.“ Fakt ist: Bei einem Sieg wäre ein Top-5-Platz und damit der Europacup so gut wie fix. „Wir kennen die Ausgangssituation natürlich. Die hilft uns aber nicht. Wir müssen den Fokus darauf legen, was uns hilft, Spiele zu gewinnen.“ Und das sei nun mal die eigene Leistung.

Die hat heuer schon oft gestimmt, auch bei Peter Michorl. Das weckt freilich Begehrlichkeiten, was den 22-Jährigen nach außen hin kalt lässt: „Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich schon bei einem sehr guten Verein in Österreich spiele. Mit Interessenten beschäftige ich mich gar nicht.“

Groß verändern will man den Kader ohnehin nicht (sofern nicht mancher Leistungsträger weggekauft wird), ein bis zwei Neuzugänge könnten laut Glasner kommen. Daran würde auch die Europa League nichts ändern: „Wenn man 60 Pflichtspiele hat wie Salzburg, dann wirkt es sich auf die Kaderplanung aus. Wenn man in der ersten Qualirunde ausscheidet, dann nicht.“

Für Samstag fallen Berisha, Raguz, Erdogan, Riemann und Schlager weiter aus, Rep kehrt wohl zurück, Holland ist fraglich.

