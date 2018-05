Europa-Park Rust in Flammen

Brand in Halle ausgebrochen — Drei Feuerwehrleute verletzt — Millionenschaden

RUST — Bei einem Großbrand im Europa-Park Rust im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Samstagabend sieben Feuerwehrleute leicht verletzt worden, unter anderem durch Rauchgasvergiftungen. Über verletzte Besucher oder Mitarbeiter war zunächst nichts bekannt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer, das gegen 18.20 ausgebrochen war, nach rund drei Stunden unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten dauerten aber bis in der Nacht auf Sonntag an.

Das Feuer hatte nach Angaben des Freizeitparks in der Kostümhalle seinen Ausgang genommen und habe dann auch die angrenzende Attraktion „Die Piraten von Batavia“ erfasst – eine Anlage, in der Besucher Bootsfahrten machen konnten.

500 Retter im Einsatz

Bis zu 25.000 Besucher waren am Samstag in dem Freizeitpark und Erlebnis-Resort zu Gast gewesen. Die Anlage war von den Rettungskräften evakuiert worden. Die Brandursache blieb zunächst offen. Etwa 500 Rettungskräfte waren laut Polizei im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung — die Rauchsäule war von weit her zu sehen — riet die Polizei den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz des Brandes öffnete der Park am Sonntag seine Tore, drei Attraktionen waren aber nicht nutzbar. Die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross, bei deren Generalprobe der Brand ausgebrochen war, konnte wie geplant stattfinden.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und rechnet heuer nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Mio. Besuchern, ähnlich wie 2017. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows.