Europa schuld an Situation in Lagern

ÖVP-Chef Sebastian Kurz machte gestern bei seinem Beusch in Israel die europäische Migrationspolitik für die katastrophale Situation in Flüchtlingslagern in Libyen verantwortlich. Die Situation in den Lagern sei so, „weil die EU die Menschen angelockt hat, sich über Libyen auf den Weg nach Europa zu machen“.

Der Ex-Bundeskanzler sprach sich einmal mehr dagegen aus, Migranten nach ihrer Rettung im Mittelmeer nach Europa zu bringen. Vielmehr sollten sie in ihr Herkunftsland oder in ein Transitland zurückgebracht werden — auch in das Bürgerkriegsland Libyen, mit dessen Küstenwache die EU zusammenarbeite, so Kurz.

„Enormer Freund Israels“

Migration war auch eines der Themen beim Treffen mit Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der Kurz als „enormen Freund Israels“ begrüßte und sich für seinen Einsatz gegen den Antisemitismus bedankte. Netanyahu habe, so Kurz, den Wunsch geäußert noch stärker international zu kooperieren, um die Migration schon innerhalb Afrikas zu stoppen.

Bei einem Treffen mit Holocaust-Überlebenden in Tel Aviv bekam Kurz, der seine Reise ausdrücklich nicht als Wahlkampfaktion verstanden wissen wollte, neben vielen Sympathiebekundungen auch kritische Untertöne zu hören. Es sei wichtig „sympathisch zu sein zu den Flüchtlingen, unser Problem war ja auch, dass niemand bereit war, uns aufzunehmen“, meinte der 96-jährige Zvi Nigal, der als junger Mann aus Wien fliehen musste. Die Situation von damals sei aber nicht mit heute vergleichbar, betonte er. Auch Kurz sagte, der Holocaust sollte mit nichts anderem verglichen werden.