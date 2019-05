Europa zwischen Realität und Treueschwüren

EU-27 verspricht bei Gipfel von Sibiu „geeint durch dick und dünn“ zu gehen, bleibt aber in vielem uneinig

Obwohl der Brexit noch gar nicht vollzogen ist, war die britische Premierministerin Theresa May gestern im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) schon nicht mehr dabei. Trotzdem beschworen die übrigen 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrem sogenannten Zukunftsgipfel die Einheit der EU.

In einer gemeinsamen Erklärung gelobten sie „vereint durch dick und dünn zu gehen“, „die Menschen über die Politik zu stellen“ und „die globale Führungsrolle verantwortungsbewusst“ wahrzunehmen.

Die Realität bot jedoch kein Bild der großen Einheit. Obwohl gestern nichts beschlossen wurde, gab es in zentralen Fragen gravierende Meinungsunterschiede. So äußerten sich mehrere Gipfelteilnehmer — allen voran Frankreichs Emmanuel Macron — kritisch zum Spitzenkandidaten-System, wonach der Kandidat der stärksten Partei bei der Europawahl nächster Kommissionspräsident werden soll.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte dagegen seine Unterstützung für den EVP-Kandidaten Manfred Weber. Es wäre der Bevölkerung schwer zu verkaufen, zuerst Wahlen und Spitzenkandidaten zu haben, und dann im kleinen Kreis zu entscheiden, wer Kommissionspräsident wird, warnte Kurz. Ein Abrücken von Spitzenkandidaten wäre „alles andere als demokratisch“ und würde das Vertrauen in die EU nicht stärken.

EU-Sondergipfel nach den Wahlen

Ob das Spitzenkandidatenprinzip obsiegt, hängt vom Ausgang der EU-Wahl ab und wird sich bald danach zeigen: Denn wie Kurz nach dem Gipfel bestätigte, wird es am 28. Mai — also zwei Tage nach den Wahlen — einen Sondergipfel geben. Dabei wird es um die Besetzung einer Reihe von EU-Spitzenposten gehen.

Kurz drängt auf neuen EU-Vertrag

Kurz nützte den Gipfel, um für seinen Vorschlag einer Neuverhandlung des EU-Vertrages zu werben. Es gebe keinen Grund, selbstzufrieden mit dem Status quo in der EU zu sein. „Ein neuer Vertrag, ein Generationswechsel – das ist jetzt, was wir brauchen“, so Kurz. Vor allem unter seinen jüngeren Kollegen gebe es ein Bewusstsein, dass die EU zwar irgendwie funktioniere, „aber definitiv nicht gut genug aufgestellt“ sei. Kurz nannte den EVP-Spitzenkandidaten Weber und Frankreichs Macron. Dieser fordere immer wieder eine Neugründung der EU und gehe damit noch weiter.

Kritisch äußerte sich Kurz zu Macrons Initiative zum Klimaschutz. Österreich erachte es als „vollkommen falsch“, auf Atomkraft zu setzen. Österreich sein dem Klimaschutz verpflichtet, setze aber auf erneuerbare Energie und nicht auf Atomkraft. Kurz: „Weder Atomenergie noch Kohlekraftwerke sind der richtige Weg!“