Europacup in Tasche & Rekorde vor Augen

Von Roland Korntner

Der LASK wollte nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga in seiner ersten Saison primär nichts mit dem Abstieg zu tun haben, nun haben die Athletiker schon nach der 31. Runde die Qualifikation für die Europa League praktisch in der Tasche. „Normal kann nicht mehr viel schiefgehen“, grinste mit Thomas Goiginger der Goldtorschütze am Samstag gegen die Austria. Dadurch haben die Linzer fünf Runden vor Schluss 15 Punkte Vorsprung auf die Wiener plus die um 17 Treffer bessere Tordifferenz. „Es müsste etwas Außergewöhnliches passieren, dass wir nicht reinkommen“, nickte auch Trainer Oliver Glasner. Ob der bisherigen Bilanz ist das nicht zu erwarten:

Das 1:0 gegen die Austria war der sechste Sieg in Folge.

Im Frühjahr haben die Athletiker von elf Matches neun gewonnen. „Wir wissen, dass so eine Phase nicht selbstverständlich ist“, so Glasner demütig.

Mit 31 Gegentoren stellt der LASK die zweitbeste Defensive der Liga. Diese spielte am Samstag zum bereits zum zwölften Mal zu Null. „Was wir als Mannschaft in der Defensive geleistet haben, war wieder enorm“, freute sich der Coach über null Torchancen der Austria.

„Wir werden keinen Millimeter nachlassen“

Für Glasner aber kein Grund, sich zurückzulehnen: „Wir werden keinen Millimeter nachlassen. Wer uns kennt, der weiß, dass unser Anspruch ist, immer besser zu werden“, so der Coach. Und Ziele bleiben ohnehin noch genug:

Mit nunmehr 54 Punkten fehlen den Linzern nur noch drei Zähler zur Einstellung des Vereinsrekords (seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel), der aus der Saison 1998/99 datiert.

Seit 1951 nur zweimal besser als Rang drei

Der Rekord des besten Aufsteigers winkt ebenfalls, den hält derzeit Altach (59 Zähler/2015) vor dem GAK (57/1996) und der Admira (55/2012).

Zumindest Platz drei ist durchaus realistisch, selbst Platz zwei (bei sechs Punkten Rückstand auf Sturm) möglich. Zur Verdeutlichung: Dritter waren die Linzer (seit 1950/51) insgesamt lediglich viermal, zuletzt 1984/85, besser nur in den Jahren 1962 (2.) und 1965 (1.). Erstrebenswert ist der dritte Rang auch, weil man dadurch in der Europa-League-Qualifikation erst in der dritten und nicht schon in der zweiten Runde einsteigt.

Goigingers Goldtor: Geniestreich internationaler Güte

Dabei war der LASK gegen die Wiener Austria lange Zeit erfolglos angerannt. Doch dann kam sein großer Auftritt. Die Rede ist von Thomas Goiginger: Er bekam auf rechts an der Outlinie den Ball, zog unwiderstehlich nach innen, ließ fünf Austrianer ganz alt aussehen und fixierte mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel ins lange Eck das Goldtor. „Ich habe mir viel zugetraut und es ist aufgegangen“, strahlte Goiginger nach seinem insgesamt siebenten Saisontor. Für das er Lob von allen Seiten bekam. „Die Krönung für alle, die heute ins Stadion gekommen sind, war das Tor von Thomas“, erklärte Trainer Oliver Glasner, der dem Tor internationales Top-Niveau attestierte und seinen Schützlingen zwei Tage frei gab. Selbst Austria-Coach Thomas Letsch meinte anerkennend: „Die Aktion war vom Feinsten, eine fantastische Leistung.“ Sein Team muss nun hoffen, die Admira noch abfangen zu können, um doch in den Europacup zu kommen.