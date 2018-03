Europacup-Märchen fortgesetzt! Salzburg kegelte Dortmund raus

Von Christoph Gaigg aus Salzburg

Jaaaaaaaaaaaa! Der Jubelschrei dürfte in ganz Salzburg zu hören gewesen sein, als um exakt 22.54 Uhr feststand: Das rot-weiß-rote Europacup-Märchen geht in die nächste Runde, RB Salzburg schmeißt Borussia Dortmund aus dem Achtelfinale der Europa League – Wahnsinn! Selten zuvor hat ein 0:0 wohl einen Klub und seine Fans derart in Ekstase versetzt, wie jenes in dieser historischen Europacup-Nacht, in der die Roten Bullen als erster österreichischer Klub seit der Wiener Austria 2005 (damals UEFA Cup) in ein Viertelfinale einzogen. Bravo!

So laut ist es in Salzburg normalerweise nur am Flughafen. Doch selbst mit diesem konnte es die RB-Arena, die mit 29.520 erstmals in der Vereinsgeschichte aus allen Nähten platzte, in Sachen Dezibel gefühlt aufnehmen. Und das lag gar nicht so sehr an den mitgereisten BVB-Anhängern, sondern vielmehr an den enthusiasmierten Rot-Weißen, die schon knapp drei Stunden vor dem Spiel für Stau auf de Autobahn, restlos überfüllte Parkplätze und schließlich in der Arena für Gänsehaut-Atmosphäre sorgten.

Die Salzburger Protagonisten auf dem Rasen sollten ihren Fans aber um nichts nachstehen. Das zeigte sich schon in den ersten 45 Minuten, wo die Hausherren einem Treffer deutlich näher waren als jene Dortmunder, die nach dem 1:2 im Rückspiel mindestens zwei Tore für den Aufstieg ins Viertelfinale benötigten. Davon war allerdings gar nichts zu sehen, was allen voran an neuerlich couragierten, giftigen und spielstarken Bullen lag. Das gewohnte Pressingverhalten zwang die Borussia immer wieder zu Fehlern und Ballverlusten, wie etwa nach sechs Minuten, als Hwang am starken Goalie Bürki scheiterte (6.).

Bürki hielt BVB im Spiel

Der sollte auch danach seine Schwarz-Gelben im Aufstiegsrennen halten: Nach 21 Minuten besserte der Schweizer Schlussmann abermals gegen Hwang einen schweren Schnitzer von Zagadou aus, dann rettete er glänzend gegen einen Schlager-Schlenzer (32.) und kurz vor der Pause lenkte der Keeper noch eine Berisha-Hereingabe entscheidend ab (41.). Und der BVB? Der brachte offensiv gar nichts zustande, auch weil die Salzburger geschickt verteidigten. Die Balance zwischen Pressing und kompaktem Rückzug in die eigene Hälfte stimmte perfekt, das Zentrum wurde mit dem laufstarken Mittelfeld in Rautenformation dicht gemacht. Und somit das zwar rochierende, aber wirkungslose Weltmeister-Trio Götze, Schürrle und Reus aus dem Spiel nahm. Bezeichnend, dass Trainer Peter Stöger Götze und Reus schon in der Halbzeit austauschte.

So richtig Wirkung zeigte das neue System mit zwei Stürmern (Isak, Batshuayi) zunächst aber auch nicht. Von ein paar harmlosen Abschlüssen abgesehen kam die Borussia kaum über die letzte Linie der Mozartstädter drüber. Diese wiederum verpassten mit schlecht zu Ende gespielten Kontermöglichkeiten, den Gästen endgültig den Zahn zu ziehen. Und das sollte sich beinahe rächen.

Dortmund drehte auf

Mit Fortdauer der zweiten Hälfte setzten sich die Westfalen immer mehr in der gegnerischen Hälfte fest und hatten plötzlich mehrmals das 1:0 am Fuß: Batshuayi bediente Isak, der scheiterte am starken Alexander Walke (70.). Zwei Minuten später verfehlte der Versuch von Maximilian Philipp nur hauchdünn sein Ziel und wiederum Sekunden darauf vergab Batshuayi völlig frei vor Walke. Spätestens da wussten auch die Fans: Das kann noch eine richtig heiße Schlussphase werden.

Party, Party, Party!

Wurde es aber nicht. Weil Dortmund das kurzfristige Strohfeuer nicht in ein Offensivfeuerwerk verwandeln konnte, in den letzten 75 Minuten ohne nennenswerte Chance blieb. Und so fieberte die rappelvolle Arena mit Ausnahme des Auswärtssektors feiernd, klatschend und singend dem Schlusspfiff entgegen. Selbst der Lattenschuss von Dabbur in der Nachspielzeit störte da nicht. Um 22:54 war es soweit – Salzburg blieb zum 19. Mal in Folge im Europacup ungeschlagen, sorgte für den vierten rot-weiß-roten Aufstieg in einem K.o.-Duell eines UEFA-Hauptbewerbs gegen einen deutschen Klub und stand im Viertelfinale!

RB Salzburg – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

RB-Arena, 29.520 (ausv.), SR Benoit Bastien (FRA).

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer – Haidara (Yabo 82.), Samassekou, Berisha, Schlager (Wolf 80.) – Hwang (Gulbrandsen 66.), Dabbur.

Dortmund: Bürki – Piszczek, Zagadou, Sokratis, Schmelzer – Dahoud, Castro (Guerreiro 62.) – Reus (Isak 46.), Götze (Philipp 46.), Schürrle – Batshuayi.

Gelbe Karten: Hwang, Berisha; Sokratis