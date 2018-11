Europäische Theaternacht mit 100 Teilnehmern in Österreich

Am 17. November ist Europäische Theaternacht. Das 2008 in Kroatien gegründete Festival findet zum siebenten Mal auch in Österreich statt – mit der Teilnahme von rund 100 Theatern und Kulturorganisationen. Aufführungen für Erwachsene und Kinder, Workshops, Führungen und Künstlergespräche stehen am Programm – bezahlt wird freiwillig nach dem „Pay as you wish/can“-Prinzip.

In Österreich sind 26 Städte dabei, in ganz Europa nehmen laut den Veranstaltern mehr als 600 Organisationen teil. Ausgehend von der Freien Szene ist das Feld der Teilnehmer über die Jahre gewachsen. Mittlerweile sind einige Landestheater dabei, die „Junge Burg“ – aber auch zunehmend Ensembles aus dem Amateurbereich. Die Europäische Theaternacht findet jedes Jahr am dritten Samstag im November statt.