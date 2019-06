Europameister Niederlande bei Frauen-WM im Achtelfinale

Europameister Niederlande hat bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Gegen Kamerun gewannen die “Oranjeleeuwinnen” am Samstag in Valenciennes mit 3:1 (1:1). Die Tore der Niederländerinnen erzielten Vivianne Miedema (41., 85.) sowie Dominique Bloodworth (48.). Kamerun glich kurz vor der Pause durch Gabrielle Onguene (43.) zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Die Niederlande halten nach zwei Gruppenspielen beim Punktemaximum, Kanada könnte dem Favoriten mit einem Sieg im Abendspiel gegen Neuseeland (21.00 Uhr) ins Achtelfinale folgen.