Europas Leitbörsen starten fester nach deutlichen Vortagesverlusten

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch den Handel mit klaren Zuwächsen aufgenommen.

Marktbeobachter verwiesen auf einen Erholungsansatz nach den starken Vortagesverlusten aufgrund der Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation und darauffolgenden geldpolitischen Straffungsmaßnahmen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 0,77 Prozent bei 4.090,22 Einheiten, nachdem er am Dienstag um satte 2,56 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Der DAX in Frankfurt stieg um 0,99 Prozent auf 15.400,13 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit einem Anstieg von 0,65 Prozent auf 7.073,60 Punkte.

Ein Analyst hält die Zitterpartie an den Aktienmärkten indes noch längst nicht für ausgestanden. „Der Teufelskreis aus Lieferengpässen, steigenden Rohstoffpreisen, anziehender Inflation und steigenden Zinsen schlägt den Akteuren am Aktienmarkt derzeit gehörig auf den Magen“, konstatierte der Experte.