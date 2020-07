Die Polizei hat am Donnerstag in Linz einen per europäischen Haftbefehl gesuchten Betrüger geschnappt. Dem Rumänen wird u.a. Geldwäsche vorgeworfen.

Bei seiner Festnahme in einer Linzer Wohnung leistete der 33-Jährige keinen Widerstand, er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, informierte die Polizei.