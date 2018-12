Evangelische Kirche entscheidet über Trauung Homosexueller

Die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich entscheidet am Freitag, ob homosexuelle Paare künftig getraut werden dürfen. Im Gegensatz zur katholischen Kirche gibt es zwar kein eigenes Eherecht. Standesamtlich getraute Paare werden aber gesegnet. Ob eine endgültige Entscheidung bei der Synode in Wien fällt, sei nicht fix, hieß es zur APA. Möglich könnte eine Trauung bereits ab 1. Jänner sein.

“Die Diskussion wird heftig geführt, das ist ja ein Kennzeichen der Evangelischen Kirche”, sagte der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker in der ORF-“ZiB2”. “Wenn wir was diskutieren, dann mit Herzblut und mit Engagement. Und es geht in dieser Frage ja auch um etwas.” Im Raum stand am Freitag, dass die Synode die Entscheidung vertagen könnte, um eine drohende Spaltung zu verhindern.