Evangelische Kirche in Berlin will digitalen Klingelbeutel einführen

Wer beim Gottesdienst kein Bargeld dabei hat, soll in Berlin und Brandenburg in Deutschland künftig auch mit Karte spenden können. Mit einem sogenannten digitalen Klingelbeutel will die evangelische Kirche die Kollekte auch per Kredit- oder Girokarte einsammeln – ohne dass eine PIN oder eine Unterschrift nötig ist. Anfang Juli soll der zum Patent angemeldete Prototyp in Berlin vorgestellt werden.

Im niedersächsischen Walsrode testete die Kirche bereits Ähnliches – zehn Prozent der Kollekte kamen dort an zwei Sonntagen über eine App zusammen. Auch die Church of England startete in Großbritannien bereits ein ähnliches Projekt.

Ziel ist nicht nur, einen „Schritt in die Zukunft“ zu machen, wie es die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ausdrückt. Durch Überweisungen sollen auch hohe Einzahlungsgebühren vermieden werden, die Banken für Münzgeld erheben.