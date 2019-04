EVP bleibt auf der Siegerstraße

Das EU-Parlament hat gut einen Monat vor den Europawahlen eine aktualisierte Prognose für den Wahlausgang präsentiert, die erstmals von einer Teilnahme der Briten ausgeht.

Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) kommt demnach auf 180 Sitze (minus 37), die Sozialdemokraten auf 149 (minus 37) Sitze und die Liberalen auf 76 (plus acht).

Konservative und Sozialdemokraten würden demnach erstmals seit 1979 die Mehrheit im 751-köpfigen Parlament verfehlen. Sie wären auf die Unterstützung anderer Fraktionen angewiesen.

Die auf nationalen Umfragen basierende Prognose weist 66 Sitze für die Konservativen und Reformer (ECR) aus, denen die britischen Torys angehören. 62 Sitze werden der rechtsgerichteten ENF (Europa der Nationen und Freiheit), 57 den Grünen, 46 Sitze den Linken und 45 der rechtspopulistischen EFDD (Europa der Freiheit und Direkten Demokratie) prognostiziert.

Rechtsallianz könnte mit Orban Nummer 1 werden

Sollten die drei rechten, EU-kritischen Fraktionen ENF (ihr gehört derzeit die FPÖ an), ECR und EFDD eine Allianz bilden, würden sie zusammen auf 173 Sitze kommen und damit knapp an die EVP heranrücken.

Ungarns Regierungspartei Fidesz, deren EVP-Mitgliedschaft derzeit suspendiert ist, wird mit ihren prognostizierten 13 Mandaten weiter der größten Parteienfamilie zugerechnet. Sollte Premier Viktor Orban ins Lager der Rechtsparteien wechseln, wäre dieses stärkste Kraft.

In Großbritannien würde die Labour Party mit 20 von 73 Mandaten Nummer eins, während die regierenden Tories auf zwölf Mandate abstürzen. Die europafeindlichen Parteien UKIP und Brexit Party kämen zusammen auf 19 Mandate, während den Grünen zehn und den Liberalen sechs Mandate prognostiziert werden.

ÖVP auf Platz eins, FPÖ hinter SPÖ

Für Österreich lässt die Prognose eine Erstarken der ÖVP auf 28,5 Prozent (plus 1,5) erwarten, gefolgt von SPÖ (27 – plus 2,9) und FPÖ (23,5 – plus 3,8)). Dahinter rangieren die Grünen (8,5 – minus 6), Neos (7,5 – minus 0,6) sowie die erstmals kandidierende Liste Jetzt (2,5). Die ÖVP käme damit auf sechs Sitze (plus 1), die SPÖ wie bisher auf fünf, die FPÖ um einen mehr auf ebenfalls fünf. Die Grünen drohen zwei ihrer drei Sitze zu verlieren, die Neos bleiben bei einem Mandat. Die Liste Jetzt würde den Einzug ins Parlament verfehlen.