EVP setzt Orban das Messer an

Von Manfred Maurer

In der Europäischen Volkspartei (EVP) steht am 20. März eine spannende Abstimmung an: Der Vorstand der christdemokratischen Parteienfamilie wird an diesem Tag über die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des umstrittenen Premiers Viktor Orban entscheiden.

Erzwungen haben diese Abstimmung zwölf Mitgliedsparteien aus neun Ländern: je zwei aus Belgien, Portugal und Schweden sowie jene aus Finnland, Griechenland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen.

Auslöser ist Orbans heftig kritisierte Plakatkampagne, in der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und dem US-Milliardär George Soros die Förderung illegaler Einwanderung in die EU vorgeworfen werden. Juncker ist selbst EVP-Mitglied.

Unklar ist, worüber genau abgestimmt wird: Ausschluss oder „nur“ Suspenierung? Dies hänge vom Verlauf der Aussprache in der Vorstandssitzung ab, sagt ein EVP-Insider zum VOLKSBLATT. Für einen Beschluss genügt eine einfache Mehrheit des 260-köpfigen Gremiums, in das die ÖVP sechs Vertreter entsenden wird: Bundeskanzler Sebastian Kurz, EU-Kommissar Johannes Hahn, den ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, sowie drei weitere von der Bundespartei zu nominierende Delegierte. Kurz war bislang gegen einen Ausschluss, Karas für eine Suspendierung, Hahn meinte gestern im „Kurier“, „Reisende soll man nicht aufhalten“.

Entschuldigung gefordert

Gestern schloss sich die ÖVP dem EVP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahlen im Mai, Manfred Weber, an: Dieser stellte Orban drei Bedingungen, um einen Ausschluss abzuwenden. Er müsse die Anti-EU-Kampagne stoppen, sich bei den EVP-Mitgliedern entschuldigen und den Verbleib der Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Budapest sichern. Kurz dazu: „Diese Punkte sind unverhandelbar und müssen sichergestellt sein, ansonsten drohen weitere Schritte.“

Bleibt Orban hart, steht die EVP vor einer strategischen Entscheidung. Denn Fidesz könnte sich im EU-Parlament den Rechtspopulisten anschließen: „Ich würde Viktor Orban mit offenen Armen empfangen“, so FPÖ-General Harald Vilimsky.