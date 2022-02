Ewig zwischen Paradies, Fegefeuer und Hölle

„Niemand hat Gott gezwungen, die Welt zu erschaffen.“Reine Liebe sei es gewesen, die ihn dazu bewegt hat. Der Besucher des Dokumentar-theaters „Zehn Ave Maria“ am Samstagabend in den Kammerspielen des Landestheaters in Linz kann und soll das aktuelle Geschehen nicht ausblenden. Und es liegt wohl in der Natur der Thematik des Stückes, das die Theatermacher Hans-Werner Kroesinger (Regie) und Regine Dura (Text & Konzept) gemeinsam mit dem Ensemble erarbeitet haben, dass immer wieder Sätze die Realität nicht nur streifen, sondern frontal auf sie prallen.

Nichts weniger als die katholische Kirche hat man sich diesmal vorgenommen, auf die Bühne zu bringen. Einst hat sich das Duo Dura und Kroesinger dem Swap-Skandal in Linz und der Geschichte der VOEST angenommen.

Poetische Einführung in die Welt des Glaubens

Schöpfungsmythen führen ein in die Welt des Glaubens, in der eine Macht Wunderschönes geschaffen und schließlich das Wunderwerk Mensch hineingesetzt hat. Der Sündenfall bringt uns auf den Boden der Tatsachen und raus aus dem Paradies. Ein poetischer Start.

Das aus den unterschiedlichsten Dokumenten und Quellen gespeiste Stück schlängelt sich dem biblisch-animalischen Verführer gleich durch ein riesiges Stück Geschichte. Die oft sperrigen, weil Original-Texte werden aufgelockert mit vielen Songs, von Karel Gott bis Depeche Mode (musikalische Leitung und live am Klavier: Nebojsa Krulanovic), aber auch bekömmlichen Worten, etwa jenen von Kindern aus Briefen an Gott.

Das coronabedingt verkleinerte Ensemble stemmt nicht nur die große Textfülle und die Schwierigkeit, Lebendigkeit ins Dokumentarische zu bringen hervorragend, Corinna Mühle, Cecilia Pérez, Angela Waidmann, Christian Taubenheim und Lutz Zeidler haben auch den ausgefallenen Kollegen bestmöglich ersetzt und seine Parts nahezu unbemerkbar fürs Publikum übernommen. Lokalkolorit bringen Dura und Kroesingen mit Berichten aus oberösterreichischen Zeitungen, etwa zu Missbrauchsfällen in der Kirche im 19. Jahrhundert, der Geschichte eines Lehrers aus Leonfelden und seinen Versuchen, den Schülern das Positive an Martin Luther näherzubringen und schließlich mit dem Linzer Bischof Rudigier, der den Einfluss der katholischen Kirche erhalten wollte und über die Versuche sogar verhaftet wurde, ein.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Es kommt Wissenswertes, Unbekanntes, aber auch zurecht häufig Wiederholtes — und schwer zu Glaubendes, wie die Gültigkeit der „Persona humana“ mit all der Sexualethik vergangener Tage, auf die Bühne von Rob Moonen, die mit Projektionen aus dem katholischen Alltag in Linz ausgestattet ist, vom Mariendom bis zur Pestsäule.

Und worüber muss sich die Kirche Gedanken machen? Queere Lebensweisen — hier kommen Menschen, die aktiv in der katholischen Kirche tätig und homosexuell sind, zu Wort. Eine der starken Szenen des Abends. Ebenso jene — wenn auch weitaus theoretischer —, die die zwei „großen“Frauen der Kirche, die sündige Eva und ihre reine „Gegenspielerin“ Maria, beleuchtet. Am Ende wird klar — die Kirche ist gefangen im ewigen Kreislauf, der ewigen Blase, der ewigen Verhaftung zwischen Paradies, Fegefeuer und Hölle.

Insgesamt wird diesmal die Geschichte nicht so rund und klar erzählt, wie man es von den früheren Besuchen der Theatermacher in Linz gewohnt ist. Der Stoff ist riesig, Konzentration auf einen Aspekt bleibt als Wunsch.

Von Mariella Moshammer