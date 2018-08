Ex-Champion in besten Händen

Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda (69) geht es nach der am Wiener AKH erfolgten Lungentransplantation den Umständen entsprechend. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der Chef der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie (AKH/MedUni Wien), Univ.-Prof. Walter Klepetko, am Freitag.

„Da der Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Warteliste für die Transplantation durch die extrakorporale Membran-Oxygenierung (maschinelle Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers; Anm.) am Leben erhalten wurde, bei vollem Bewusstsein war und es keine andere Therapiemöglichkeit gab, kam er sofort in die höchste Dringlichkeitskategorie für ein Spenderorgan“, berichtete der Chirurg.

Generell müsse man für den weiteren Verlauf immer auch die vor einem solchen Eingriff gegebenen Umstände beim einzelnen Patienten einrechnen, betonte Klepetko. Man sei jedenfalls vorerst mit dem Verlauf sehr zufrieden.

Das Wiener AKH mit den Spezialisten der MedUni ist nicht nur ein Zentrum für die Durchführung der Lungentransplantationen an sich. „Wir haben extrem viele Kooperationen mit anderen europäischen Ländern und international“, umriss Klepetko die Rolle als akademisches Ausbildungszentrum für Chirurgen aus anderen Staaten.

Genesungswünsche für Lauda trafen etwa auch von Bundeskanzler Sebastian Kurz via Twitter ein: „Wir kennen Niki Lauda als großen Kämpfer im Sport und als Unternehmer. Lieber Niki, wir wünschen dir viel, viel Kraft in dieser schweren Zeit und freuen uns, dich bald wieder gesund an deinen geliebten Rennstrecken zu sehen.“