Ex-Mattersburg-Bank-Chef Pucher beantragt Privatkonkurs

Der Ex-Chef der insolventen Commerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, hat am Mittwoch beim Bezirksgericht Mattersburg einen Antrag auf Eröffnung eines Privatkonkursverfahrens eingereicht. Dies teilte sein Anwalt Norbert Wess am Donnerstag mit. “Angesichts der Höhe der bereits geltend gemachten Schadenersatzforderungen war dieser Schritt unvermeidbar”, so der Anwalt.

Pucher werde “den Strafverfolgungsbehörden weiterhin für eine umfassende Aufklärung und Aufarbeitung der Geschehnisse zur Verfügung stehen”.