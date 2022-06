Ex-Ministerin Schramböck im U-Ausschuss

Nach ihrem Anfang Mai via Facebook erfolgten Rücktritt ist die ehemalige türkise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zu Gast. Schramböck ist zu allen vier Beweisthemen geladen. Der Fokus der Abgeordneten wird unter anderem auf in ihrer Zeit als Ministerin beauftragte Studien, Umfragen und Inserate sowie auf Postenbesetzungen im Ministerium liegen.

Interessieren werden sich die Abgeordneten auch für das von der Meinungsforscherin und früheren Familienministerin Sophie Karmasin in den Jahren 2019 und 2020 für das Wirtschaftsministerium durchgeführte „Leitbild“-Projekt, das 125.920 Euro an Steuergeld gekostet hat, dessen Output aber für das Dafürhalten der Opposition bescheiden ausgefallen ist. Neben Schramböck sind am Mittwoch auch zwei ihrer damaligen Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium geladen, nämlich Generalsekretär Michael Esterl und der stellvertretende Kabinettschef Paul Rockenbauer.