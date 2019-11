Ex-NHL-Keeper als Hürde für Black Wings

„Wir müssen hart daran arbeiten, unsere Chancen zu verwerteten“, meinte Kapitän Brian Lebler am Dienstag. 48 Torschüsse reichten den Black Wings gegen Znaim (3:4 n.V.) nicht zum siebten Sieg in der Erste Bank Eishockey-Liga.

Freitag (15.11., 19.15 Uhr) müssen die Linzer in Innsbruck auf jeden Fall besser zielen, denn die an vorletzter Stelle liegenden „Haie“ verstärkten sich in der Länderspielpause mit Goalie Scott Darling (30), der 2014/15 (19 Einsätze) mit den Chicago Blackhawks in der NHL den Stanley-Cup holte. „Das wird ein hartes Spiel, aber Innsbruck müssen wir unbedingt besiegen“, gab Stürmer Andreas Kristler die Marschroute vor.

Bei seinem Debüt brachte Darling am Dienstag übrigens den HCB Südtirol bis zum Schlussdrittel zum Verzweifeln (1:1), am Ende hieß es dann allerdings 1:4.