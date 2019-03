Ex-ÖIAG-Vorstand Wieltsch im Grasser-Prozess befragt

Ex-ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch hat bei seiner Zeugenbefragung im Grasser-Prozess die zentrale Rolle der Zuschlagskommission bei der Privatisierung der Bundeswohnungen relativiert. “Es war ein Beratungsgremium, es war kein Entscheidungsgremium”, sagte Wieltsch am Mittwoch. Bei der Privatisierung habe “natürlich” der Finanzminister entschieden. Wieltsch war Vorsitzender der Zuschlagskommission.

Richterin Marion Hohenecker interessierte sich bei der Befragung des Zeugen im Wiener Straflandesgericht besonders für den Zeitraum im Juni 2004, als das Österreich-Konsortium rund um die Immofinanz und die RLB OÖ sowie die CA Immo um das staatliche Immobilienpaket ritterten. Am 4. Juni habe er erfahren, dass es einen Bestbieter gebe, aber aufgrund eines Zinsrisiko-Abzugs “die Republik noch 30, 60 Mio. Euro erhalten kann”, sagte Wieltsch.

Von wem kam am 4. Juni die Idee einer zweiten Runde, wollte die Richterin wissen. “Das lag sofort in der Luft”, erwiderte der Ex-Vorsitzende der Zuschlagskommission. An einer bestimmten Person könne er den Vorschlag für eine zweite Runde aber nicht festmachen. Ausschlaggebend sei gewesen, dass der eigentlich vorne liegende Bieter, die CA Immo, im Anbot auf einen Abschlag wegen des Zinsrisikos verwiesen hatte. Diesen Abschlag wollte der Bund mit einer verkürzten Frist noch lukrieren, daher sei eine zweite Runde sinnvoll gewesen, meinte Wieltsch.

Am 7. Juni fand dann ein Treffen im Finanzministerium zur weiteren Vorgehensweise statt, von dem kein Protokoll existiert. Zu dem Termin hat Wieltsch wenig “Detailerinnerung”, außer dass der damalige Finanzminister Grasser, der damalige Kabinettschef Heinrich Traumüller und die Investmentbanker von Lehman anwesend waren. Damals wurde eine zweite Bieterrunde fixiert. “Es war ein ad hoc Meeting mit Projektverantwortlichen”, so Wieltsch. Die Investmentbanker hätten die zweite Runde vorgeschlagen und das Meeting habe den Beschluss gefasst. “Es war niemand dagegen.” Die Frage der zweiten Runde war “eine wichtige Entscheidung und keine formale Sache”, sagte Wieltsch: “Also muss man nicht beleidigt sein, wenn diese wichtige Entscheidung vom Finanzministerium getroffen wird”. Dass der damalige FPÖ-Bautensprecher Detlev Neudeck am Treffen teilgenommen habe, konnte der Ex-Chef der Vergabekommission weder dementieren noch bestätigen.

Nach dem Treffen am 7. Juni ab 8.30 Uhr informierte Wieltsch die Mitglieder der Zuschlagskommission in einem E-Mail kurz vor Mittag über den weiteren Bieterprozess und sagte die geplante Kommisssionssitzung vom 8. Juni ab. Die RLB OÖ als Mitbieterin rechnete knapp drei Stunden nach Sitzungsende am 7. Juni bereits weitere Varianten für die Anbotlegung durch, geht aus einem Fax hervor, das die Richterin dem Zeugen vorhielt. Der offizielle Prozessbrief an die Bieter, dass es noch eine Runde geben werde, ging aber erst am 8. Juni hinaus. Wieltsch betonte, er habe die Bieter sicher nicht informiert, dass es eine zweite Runde geben werde.

Am 11. Juni gaben die beiden Bieter ihre Last and Final Offer (LAFO) ab. Die CA Immo bot 960 Mio. Euro und das Österreich-Konsortium (Immofinanz, RLB OÖ u.a.) offerierte 961 Mio. Euro für die Bundeswohnungen. Das Land Kärnten verfügte für die Villacher Wohnungsgesellschaft ESG aber noch über ein Vorkaufsrecht. “Es war wieder eine Ausnahmesituation”, sagte Wieltsch. Am 13. Juni traf sich die Zuschlagskommission erneut. “Unsere Tätigkeit war zu Ende”, sagte der Ex-Chef der Kommission. Wenn das Land Kärnten damals das Vorkaufsrecht für die ESG gezogen hätte, dann hätte der eine Bieter gewonnen, die CA Immo – wenn nicht der Andere, die Immofinanz. Kärnten machte schließlich nicht vom Vorkaufsrecht Gebrauch und das Konsortium rund um die Immofinanz erhielt den Zuschlag. Über den finalen Ausgang sei er “vom Finanzministerium informiert worden”. Damit sei der Fall für ihn erledigt gewesen.

Die Entscheidung, die Kärntner ESG-Wohnungen nicht herauszukaufen, sei damals vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) getroffen worden, sagte Wieltsch. Formell sei es zwar ein Beschluss der Kärntner Landesregierung gewesen, aber der Einfluss Haiders sei klar gewesen.

Die finanziell sehr eng beieinanderliegenden Anbote für die Bundeswohnungen haben in der Vergabekommission im Juni 2004 jedenfalls für Gesprächsstoff gesorgt. “Na klar war das Thema. Man hat sich schon gewundert, dass sie 1 Mio. Euro beieinander waren”, sagte Wieltsch am Mittwoch. Es gebe dafür “viele Erklärungen”.

Am 11. Juni 2004 gaben die beiden Bieter ihre finales Anbot ab. Die CA Immo bot 960 Mio. Euro und das Österreich-Konsortium (Immofinanz, RLB OÖ u.a.) offerierte 961 Mio. Euro für die Bundeswohnungen. Das Land Kärnten verfügte für die Villacher Wohnungsgesellschaft ESG aber noch über ein Vorkaufsrecht.

Eine Erklärung sei, dass man den Bestbieter der ersten Runde genommen und die verlangten drei Prozent plus noch eine Summe draufgeschlagen habe, so Wieltsch. Die Ziffer habe man “irgendwie erfahren”. Richterin Marion Hohenecker zeigte sich über die Aussagen des Zeugen verwundert: “Auf was gründen Sie diese Annahme?”, bohrte sich nach. “Ich denke nur so, dass es so war. Es hat sich vielleicht herumgesprochen”, erwiderte der Zeuge. “Gibt es Indizien”, wollte die Richterin wissen. “Nein, ich habe keine Indizien und Beweise.”

Der angeklagte Ex-Lobbyist Walter Meischberger hat in seiner Einvernahme ausgesagt, dass er vom damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider erfahren habe, dass die Immofinanz über 960 Mio. Euro bieten müsse. Diesen Tipp habe er dann via Peter Hochegger an die Immofinanz weitergegeben, diese habe die RLB OÖ verständigt. Meischberger und der ebenfalls angeklagte Ex-Lobbyist Peter Hochegger erhielten in Folge ein Beratungshonorar von 9,6 Mio. Euro von der Immofinanz. Laut Anklage erhielt Meischberger allerdings die brisante Insiderinfo vom Hauptangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der auch von der Millionenprovision profitierte – was beide bestreiten.

Bei seiner Aussage vor den Ermittlungsbehörden im Jahr 2012 hatte Wieltsch noch gesagt, die Entscheidung für die zweite Runde habe die Vergabekommission getroffen und nicht Grasser. Damit konfrontiert sagte er heute, er habe damals einen “Gedächtnisirrtum” gehabt und die Ad-hoc-Sitzung vom 7. Juni 2004 einfach vergessen. Mithilfe eines alten Kalenders habe er aber die Sitzung mit dem “Project-Owner” Grasser wieder rekonstruiert.

Richterin Hohenecker fragte Wieltsch auch zum mitangeklagten Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer. Wieltsch war im Aufsichtsrat der Telekom Austria. Von “politischer Landschaftspflege” und einer “Liquiditätsreserve” der Telekom bei Hochegger habe er nichts mitbekommen, das sei im Aufsichtsrat alles kein Thema gewesen, beteuerte Wieltsch.