Ex-Religionslehrer wegen Dschihad-Video in Wels vor Gericht

Von Manfred Maurer

Beim Landesgericht Wels läuft gerade der Prozess gegen einen ehemaligen islamischen Religionslehrer und Ex-SPÖ-Politiker, der wegen des Teilens eines Dschihad-Videos mit IS-Inhalten auf seiner Facebooke-Seite wegen Mitgliedschaft in einer terroritistischen Vereinigung angeklagt ist. Der Angeklagte bestreitet nicht, das Video im August 2013 geteilt zu haben, will aber die dschihadistischen Bilder und Texte in dem „Gedicht für den Dschihad“ nicht als solche erkannt haben.

Er beteuert, ein liberaler Muslim zu sein und den IS als terroristische Bewegung abzulehnen. Wörtlich sagte er zu Richter Anton Weber: „Ich bin ein liberaler, weltoffener Mensch, ein Demokrat und ein Muslim, der gegenüber anderen Einstellungen immer stets offen ist.“ Deshalb sei es für ihn ganz überraschend gewesen, als er durch die mediale Berichterstattung (im VOLKSBLATT. Anm.) erfuhr, dass er 2013 dieses Video geteilt habe. Der inzwischen aus dem Schuldienst entlassene und nicht mehr der SPÖ angehörende, türkischstämmige Österreicher beteuert: „Ich habe keine Erinnerung daran.“ Erst nach den VOLKSBLATT-Berichten im vergangenen Jahr darüber, habe er sich das vier Jahre lang auf seinem Facebook-Account öffentlich zugängliche Video angeschaut. Und kam zu dem Schluss: „Mit dem heutigen Wissen und der Erkenntnis, hätte ich das Video auf keinen Fall geteilt.“

Es geht auch um die Bedeutung des Wortes Dschihad, das nicht nur als Heiliger Krieg zu übersetzen ist. Die Definition des Angeklagten: „Dschihad bedeutet für mich, sich anzustrengen, ein besserer Mensch zu werden.“ Das Video interpretiert er sogar als ein Plädoyer für Frieden, obwohl darin dschihadistische Szenen und islamistische Terroristen sowie Vordenker des antisemitischen Islamismus gezeigt werden. Der Angeklagte verweist auf zwei weiße Tauben, die ebenfalls zu sehen sind und von diesem als „Friedenstauben“ betrachtet werden.

Der Staatsanwalt, der um die Nichterwähnung seines Namens ersucht, betont, dass der Ex-Religionslehrer der Mitgliedschaft im IS angeklagt sei, was aber nicht einer Mitgliedschaft im Sinne eines Mitgliedsausweises bedürfe. „Es reicht, wenn man einen Tatbeitrag leistet. Durch Teilen dieses Videos leistete er einen Tatbeitrag.“

Verteidiger Helmut Blum beantragt Freispruch „in dubio pro reo“ und verweist darauf, dass der Angeklagte ein weltoffenere Mensch sei, der als Religionslehrer untadelig gearbeitet habe. „Warum sollte er im August 2013 bewusst ein Video einer Terrororganisation anklicken.“ Dem Angeklagten sei das IS-Symbol auf dem Video nicht bewusst gewesen und auch die dschihadistischen Inhalte.

Der Prozess ist noch im Gang. Ein Urteil steht noch aus.