Ex-Star Hirscher schließt Comeback aus: „Keine Chance“

Marcel Hirscher wird im alpinen Ski-Weltcup definitiv kein Comeback geben. „Absolut keine Chance und keine Lust“, betonte der 31-Jährige am Montagabend im ServusTV-Gespräch. Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte zuletzt durch die Absolvierung eines Stangentrainings im Rennanzug auf der Reiteralm samt gepostetem Video in den sozialen Medien für zahlreiche Spekulationen in aller Welt gesorgt. „Es war mir nie bewusst, dass es so aufgegriffen wird“, sagte Hirscher.

Der Hintergedanke sei gewesen, einfach wieder einmal richtig Skifahren zu gehen. „Bei dem Video war wirklich die Motivation, wieder das zu machen, was ich am besten kann, das hat mir auch Mega-Spaß gemacht“, gab Österreichs sechsfacher Sportler des Jahres Einblick. Trotz mehr als einjähriger Pause seit seinem Rücktritt im September 2019 hatte er einen guten Eindruck hinterlassen. „Es ist gespeichert, ich kann es schnell wieder abrufen“, meinte der Salzburger.

Er sei aber froh, nicht nach wie vor Tag für Tag wieder drinnen in den regelmäßigen Abläufen zu sein. Vielmehr genießt er es, sich die Skitage aussuchen zu können. „Ich bin mittlerweile zum Sonnenskifahrer geworden. Das coole ist, ich suche mir jetzt die schönen Tage aus“, so Hirscher. Auch in Zukunft wird man ihn deshalb auch das eine oder andere Mal wieder in einem Rennanzug zu Gesicht bekommen. „Ich werde öfter heuer ‚Stangerl‘ fahren, warum sollte ich das auch nicht machen? Es macht einfach Spaß“, so Hirscher.

Noch mehr Zeit verbringt Hirscher in seiner Freizeit auf dem Motorrad. „Ich habe eine richtige Leidenschaft und Begeisterung entwickelt für das Motorradfahren“, verlautete der Familienvater. Unterwegs ist er dabei immer wieder gerne offroad mit Österreichs Motorrad-Ass Matthias Walkner.

Beruflich startet Hirscher kommendes Jahr als Mitbegründer des Start Ups „themountainstudio“ ein interessantes Projekt. Noch 2021 soll Skibekleidung auf den Markt gebracht werden. Dafür war das Skitraining des Mehrfach-Olympiasiegers klarerweise willkommene Werbung.