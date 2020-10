Ex-Topläufer macht Kickern Beine

Die VOLKSBLATT-Leser versorgt Christian Pflügl seit einigen Jahren mit wertvollen Lauf-Tipps, seit diesem Sommer macht der Ex-Langstreckenläufer dem Fußball-Nachwuchs der SPG Ohlsdorf/SV Gmunden (ab U13) als Konditionstrainer Beine.

„Es ist Neuland für mich, aber es macht mir richtig Spaß“, erzählte Pflügl, dessen beiden Söhne ebenfalls Fußball spielen. Nachsatz: „Ich mache es aber nicht aus Jux und Tollerei.“ Der ehemalige Spitzensportler (Karriereende 2016) verlangt von seinen Schützlingen entsprechendes Engagement, will jeden einzelnen besser machen.

„Ich bin leistungs- und zielorientiert.“ Da steht dann neben Ausdauer- und Schnelligkeitstraining am Platz schon einmal auch ein Lauf auf den Grünberg auf dem Programm.

Der OÖ-Ligist Gmunden setzte mit der Verpflichtung des 41-Jährigen einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung der Nachwuchsarbeit. Im Winter wird dann in der Bezirkssporthalle an Ausdauer, Kraft und Koordination/Beweglichkeit gearbeitet. Davor bittet der ausgebildete LA-Trainer die Jungs zum Laktattest, um das Training noch besser steuern zu können. t.h.