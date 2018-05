Ex-VW-Chef Martin Winterkorn muss um sein Vermögen bangen

Für Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wird es eng. Nachdem am Freitag in Amerika Haftbefehl gegen ihn Erlassen worden war, droht ihm nun in Deutschland der finanzielle Ruin. Laut „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ prüft der VW-Konzern, ihn für den entstandenen Milliarden-Schaden des Diesel-Skandals haftbar zu machen. Im Umfeld des Aufsichtsrates kursieren demnach bereits Zahlen, wie viel von ihm zu holen ist. Dabei ist von bis zu einer Milliarde Euro die Rede. Der ehemalige VW-Chef hat dem Bericht zufolge im Laufe seiner Karriere mehr als 100 Millionen Euro verdient. Allein seine Pensionsansprüche summieren sich auf knapp 30 Millionen Euro. „Dieses Geld wäre im Extremfall komplett weg“, wird der Berliner Rechtsexperte Gregor Bachmann zitiert. Selbst wenn Winterkorn keine Mitwisserschaft am Betrug nachgewiesen werde, müsse er um sein Vermögen fürchten. Denn Manager haften nach deutschem Recht nicht nur, wenn sie einem Unternehmen willentlich schaden, sondern auch, wenn sie mit den Kontrollmechanismen nachlässig waren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig sind die Ermittlungen gegen Winterkorn und 38 weitere Beschuldigte wegen der Manipulation von Dieselfahrzeugen fast abgeschlossen. Die Verteidiger sollen „im Sommer“ Akteneinsicht bekommen.