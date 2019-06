Ex-Weltmeister Fernando Torres hört am 23. August auf

Der frühere spanische Welt- und Europameister Fernando Torres bestreitet am 23. August das letzte Pflichtspiel seiner 18 Jahre langen Profi-Karriere. “Ich bin hier, um meinen Rücktritt vom Profifußball bekanntzugeben”, sagte der 35-Jährige am Sonntag vor Journalisten in Tokio. Er habe gemerkt, dass er zuletzt nicht mehr das Niveau früherer Tage erreichen konnte.

Der Stürmer, der seit Juli 2018 für den japanischen Club Sagan Tosu spielt und bereits am Freitag auf den sozialen Netzwerken das Ende seiner Karriere angekündigt hatte, wird somit im Duell gegen Vissel Kobe seiner früheren Nationalteam-Kollegen David Villa und Andres Iniesta Adios sagen. Das Spiel gegen Kobe sei “ein ikonischer Augenblick, der perfekte Moment”, um aufzuhören, sagte er.

“El Nino” (das Kind), wie Torres von Fans und Medien gerufen wird, hatte 2001 mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Atletico Madrid gefeiert. Von dort wechselte er 2007 zu Liverpool und spielte anschließend noch für Chelsea, den AC Milan sowie erneut für Atletico, bevor er nach Japan ging. Der Stürmer wurde 2010 Weltmeister und holte 2008 und 2012 auch den Europameister-Titel.

Im Finale der EM 2008 in Wien erzielte er gegen Deutschland den 1:0-Siegestreffer für Spanien. Damit habe er “die Geschichte des spanischen Fußballs verändert” und “La Roja” zum Siegerteam gemacht, schrieben viele spanische Medien dieser Tage in ihren Würdigungen.