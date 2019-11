Existenz & Biene Maja

Die Welt sähe anders aus, hätten Adam und Eva nicht vom Apfel, sondern von der Schlange genascht. Seltsame Gedanken kommen einem, der sich die Seele aus dem Leib plaudert, um die lästige Pflicht des Steuererklärens zu verdrängen. Auf dem Tisch Formulare und eine Schachtel mit Belegen, auf der anderen Seite ein Wasserkocher zum Kaffeemachen.

Früher gab es eine Kaffeemaschine, die hieß „Oma“. Von den Erfahrungen der Alten will heute kaum jemand etwas wissen, aber Autobiografien von Zwanzigjährigen gehen weg wie die warmen Semmeln. Das ist wirklich seltsam.

Der gebürtige Steyrer Stefan Waghubinger, Jahrgang 1966, lebt seit 1985 in Deutschland. Der Auftritt am Dienstag in Linz war ein kleines Heimspiel, der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist gastierte mit „Außergewöhnliche Belastungen“ im Posthof. Waghubinger stellt eine ambivalente, sachte melancholische Figur auf die Bühne. Gleitet zurück in die Kindheit, eine Captain-Kirk-Strickjacke zu Weihnachten, dazu eine Haube mit Antennen (Außerirdische!). Der Bub sah aus wie die Biene Maja.

Die Ehe gescheitert, vielleicht verweigert der Plauderant Realität. Vordergründig kümmern ihn die Dinge des Alltags, auf Schleichwegen jubelt ihm Waghubinger existenzielle Fallstricke unter. Was ist schlimmer, zu viele Spuren im Internet zu hinterlassen oder zu wenig im Leben? Das Ende ein mörderischer Stromschlag, im Jenseits verwickelt der robuste Tote den Chef in Widersprüche.

Wie das Böse in die Welt gelangt ist, können auch die hellsten Köpfe nicht erklären. Das weiß ein studierter Theologe wie Waghubinger, der sich plötzlich wieder am Anfang des Programms findet. Vor ihm die Steuererklärung, ist er in der Hölle gelandet? Schlaues witziges Kabarett, das mit viel Understatement wesentliche Fragen stellt. Der Applaus war sehr fett.