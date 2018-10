Exklusives Fachinstitut eröffnete

Der neue und einzige „Babor Flagship-Store“ in Linz wurde Montagabend offiziell eröffnet. Geschäftsführer Oliver Aschauer, Inhaber der Actus Figurstudios, bietet in seinem Fachinstitut in der Dametzstraße 47 auf einer Fläche von über 200 Quadratmeter hochwertigste Wirkstoffkosmetik kombiniert mit den modernsten Hautanalysesystemen an. Das Fachinstitut von Aschauer verfügt als zertifiziertes Excellence Institut über den höchstmöglichen Qualitätsstandard. „In unserem Institut haben wir einen Ort geschaffen, an dem unsere Kunden intensive Entspannung kombiniert mit effektiver Wirkstoffkosmetik genießen können. Das Unternehmen Babor kann auf 60 Jahre Erfahrung und der Marktführung in der Institutskosmetik zurückblicken und erbringt den überzeugenden Beweis, dass effektive Hautkosmetik gänzlich ohne Tierversuche möglich ist“, betonte Aschauer. Zahlreiche Ehrengäste wurden mit dem Jaguar — und Range Rover- Limousinenservice der Firma Seipl zum Black Carpet gebracht, der vor dem Eingang für die Gäste ausgerollt wurde. Anschließend konnten sich die Gäste persönlich bei einer Live-Demo von der Qualität der Babor Tech-Geräte überzeugen. Bei dem Event u. a. gesehen: VKB-Marketingleiterin Caroline Mack, die Mediziner Walter Bostl (Privatklinikum St. Stephan in Wels) und Philipp Mayr (Praxis für Plastische Chirurgie in Linz), Michael Kirchsteiger (voestalpine), Anita Mayer (Linzer City Ring), Kerstin Rigger (Miss Austria Corporation), Sabine Weiler und Unternehmerin Monika Gyarmati.