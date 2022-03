Experten wollen helfen, fühlen sich aber auch instrumentalisiert

Durch die Corona-Pandemie sind Wissenschafter ins Scheinwerferlicht gerückt. Wie sie ihre öffentliche Rolle empfanden, wollten Kommunikationswissenschafter der Uni Wien herausfinden. Befragt wurden 24 Experten – vor allem Virologen und Epidemiologen.

Für Daniel Nölleke zeigt die Studie, „wie sensibel das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ist: Einerseits sehen sich die Befragten in der Pflicht, durch die öffentliche Verbreitung ihrer Expertise Hilfestellung für Entscheidungen in unsicheren Zeiten anzubieten. Andererseits haben sie erlebt, wie sie dabei missverstanden, instrumentalisiert und zu Opfern gröbster Anfeindungen werden“.

Der Politik werfen sie einen „inkonsistenten Kurs“ in der Pandemie vor. Ihre wissenschaftliche Expertise sei im politischen Entscheidungsprozess oft verwässert und dazu genutzt worden, bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren. Es gebe durchaus Verständnis dafür, dass Politiker Interessen abwägen müssten, nicht jedoch dafür, sich nur dann auf wissenschaftliche Expertise zu berufen, wenn es gerade opportun sei.

Die Corona-Berichterstattung bewerteten die Befragten als „grundsätzlich positiv“. Die meisten Journalisten hätten versucht, dem komplexen Thema gerecht zu werden. Kritik kam daran, dass einige Medien Fachleute dazu instrumentalisieren würden, die Dramaturgie der Berichterstattung zu stützen.

In Social Media, per E-Mail, aber auch per Post hätten sie grobe Beleidigungen und offene Drohungen erhalten. Diese Erfahrungen würden sie als emotional enorm belastend empfinden. Sie reagieren darauf, indem sie Kontaktdaten löschen, einige traten als Folge von Drohungen medial weniger in Erscheinung. „Das hätte negative Konsequenzen für die Qualität des Diskurses“, betonte Nölleke. Denn so würde man das Feld jenen überlassen, deren Einschätzungen nicht auf vergleichbarer Expertise beruhen.