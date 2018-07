Explosionen bei Brand von leer stehendem Haus in Kapfenberg

Bei einem Brand eines leer stehenden Wohnhauses im obersteirischen Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist es Freitagfrüh zu mehreren kleinen Explosionen gekommen. Die Polizei vermutet, dass Munitionsteile die Ursache sind. Näheres war vorerst allerdings nicht bekannt. Die Löscharbeiten gestalten sich äußerst schwierig.

Das Feuer war bereits in den Nachtstunden aus noch nicht bekannter Ursache ausgebrochen. In einer ersten Information der Behörden hieß es, dass Müllansammlungen im Haus zu den Explosionen führen würden. Verletzt wurde vorerst niemand. Sieben Feuerwehren standen am Vormittag immer noch im Einsatz.