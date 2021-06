Explosionen erschüttern Marib im Jemen – Mehrere Tote

Die jemenitischen Stadt Marib ist am Donnerstag von mehreren Explosionen erschüttert worden. Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen, sagten Vertreter aus dem Gesundheitswesen. Mehr als 15 Menschen seien verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Behördenvertreter warfen den Houthi-Rebellen vor, für die Detonationen verantwortlich zu sein. Raketen seien in einem Wohnviertel und auf einem Markt eingeschlagen, sagte ein Armeesprecher dem saudi-arabischen Sender Al-Hadath.

Die Vereinten Nationen haben die Houthis dazu aufgerufen, ihre Offensive auf Marib zu beenden. Die Rebellen hatten 2014 die vom Nachbarn Saudi-Arabien unterstützte Regierung aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben. Seitdem versinkt das verarmte Land in Gewalt und Chaos. Der Konflikt gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran, der mit den Houthis in Verbindung gebracht wird.