Exportrekordjahr für OÖ

Das Jahr 2018 wird das erfolgreichste Exportjahr in der Geschichte Oberösterreichs. „Wir rechnen für heuer mit einem Exportwachstum von 6,8 Prozent und somit 39 Milliarden Euro Warenexporten. Damit nähern wir uns der 40-Milliarden-Schwelle in großen Schritten“, freut sich Oberösterreich Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer. 11.000 Betriebe in Oberösterreich exportiere derzeit ihre Produkte. Ziel sei es die Zahl der exportierenden Betriebe auf 12.000 zu steigern, erklärte Hummer, anlässlich des Exporttages, der gestern im Linzer Palais Kaufmännischer Verein stattfand. 40 Außenhandelsdelegierte und 30 Aussteller standen für Fragen rund um den Export Rede und Antwort. Über 1000 Teilnehmer nutzen die Möglichkeit sich rund um das Thema Export zu informieren. „Oberösterreich ist stärkstes Exportland. Wir haben die Internationalisierung als wesentliches Kernthema in unseren strategischen Programmen verankert und setzen viele Maßnahmen, um Oberösterreich als Exportland zu stärken“, betonte Wirtschaftslandesrat LH-Stv. Michael Strugl.