Extremisten-Konzert im Innviertel aufgelöst

Die Polizei löste am Samstag gegen 17 Uhr ein Konzert türkischer Nationalisten in St. Marienkirchen bei Schärding auf. Ursprünglich hätte die in Deutschland und Österreich beworbene Veranstaltung in Langenstein (Bez. Perg) stattfinden sollen, wo sie aber untersagt wurde. Veranstalter ist die Avusturya Türk Federasyon, die den türkischen Grauen Wölfen nahesteht.

Der Langensteiner Bürgermeister Christian Aufreiter (SPÖ) hatte das für Nachmittag in seinem Ort geplante Konzert in der Nacht auf heute Samstag abblasen lassen.

Das VOLKSBLATT wurde daraufhin informiert, dass die Veranstaltung nach St. Marienkirchen bei Schärding in das ehemalige Gasthaus Dorfwirt verlegt werden sollte. Dieses Lokal ist schon jetzt häufig Austragungsort türkischer Großhochzeiten.

Auch in St. Marienkirchen läuteten sofort alle Alarmglocken. Bürgermeister Bernhard Fischer (ÖVP) und Schärdings Bezirkshauptmann Rudolf Greiner informierten sich umgehend über die Hintergründe des offiziell als harmloses Konzert deklarierten Events. Derweil trafen in dem Ort schon die Busse mit türkischen Aktivisten ein.

Um etwa 16:30 Uhr teilt die Polizei Schärding auf VOLKSBLATT-Anfrage mit: Wir werden die Veranstaltung um 17 Uhr auflösen. Die Amtshandlung sollte also zu diesem Zeitpunkt in Gang sein. Den Anwesenden im ehemaligen Dorfwirt sollte mitgeteilt werden, dass ihre Veranstaltung beendet sei und keine Genehmigung dafür vorgelegen habe.

Es war nicht das erste Mal, dass ein solches Konzert für Aufregung sorgte: Im Dezember 2016 fand ein solches in Ried statt. Videos von damals zeigen Teilnehmer mit dem Wolfsgruß, dem Gruß der rechtsextremen Grauen Wölfe.

Der Veranstalter, die Avusturya Türk Federasyon (Türkische Föderatrion in Österreich, ATF) distanziert sich zwar – wie zuletzt im September – in auf deutsch verfassten Aussendungen von „Rassismus, Radikalismus sowie ethnischem Nationalismus“, schlägt aber zugleich in ihren türkischsprachigen Facebook-Einträgen ganz andere Töne an. Diese bezeichnen den Gründer der rechtsextremen Grauen Wölfe, Alparslan Türkes, als „unseren (1997, Anm.) verstorbenen Präsidenten“, dem mit „Dankbarkeit und Sehnsucht“ gedacht wird.