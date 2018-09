EZB belässt Leitzins bei null Prozent

Notenbank fährt Anleihenkäufe zurück – In OÖ will man Normalisierung

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Zinssatz auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Das gab EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag bekannt. Eine Wende hin zu höheren Zinsen wollen die Währungshüter frühestens im Herbst 2019 einläuten. Voraussetzung sei, dass sich die Inflation weiterhin wie zuletzt entwickle. Immerhin halbierte die EZB das Volumen ihrer monatlichen Anleihenkäufe ab Oktober auf 15 Milliarden Euro.

Oö-Vertreter in Frankfurt

Mit Spannung verfolgte auch eine Delegation der Wirtschaftskammer OÖ angeführt von Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, RLB-OÖ-Vizechefin Michaela Keplinger-Mitterlehner und Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub sowie WKOÖ-Direktor Hermann Pühringer in Frankfurt die Aussagen Draghis. Gasselsberger mahnte in einer ersten Reaktion eine Normalisierung der europäischen Geldpolitik ein. Grundsätzlich hätten sich die Maßnahmen der EZB bewährt, so der WKOÖ-Fachgruppenobmann. Nun sei es aber Zeit für eine Rückführung der Negativzinsen und nach der Rücknahme der Anleihenkäufe auch für eine Anhebung der Leitzinsen. Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, betonte, dass Notenbanken grundsätzlich eine ruhige Hand haben sollten. Er verwies aber auch auf die USA, wo die ersten Erhöhungen des Leitzinses bereits stattgefunden haben, dass es anders auch gehen könne.