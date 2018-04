F1-Besitzer gehen auf Crashkurs mit Top-Teams

Liberty Media will Königsklasse des Motorsports Sparkurs unterziehen

„Wir sind getrieben von einem Wunsch: die führende Sportmarke der Welt zu erschaffen“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. Hört sich ambitioniert an, doch was steckt dahinter?

Vorerst einmal Pläne, mit denen die US-Besitzer von Liberty Media auf Crashkurs mit den Topteams gehen. Die Reformvorstellungen ab 2021 wurden den Teamspitzen am Freitag in Bahrain, wo am Sonntag (17.10, live ORF eins) der zweite Grand Prix des Jahres steigt, präsentiert.

Finanzen: Eine Budgetgrenze soll kommen, Kernpunkt ist ein Ausgabendeckel. So soll die Grenze bei 150 Millionen Dollar liegen, die Fahrer-Gehälter sind davon ausgenommen. Derzeit liegen Ferrari, Mercedes, Red Bull sowie Renault und McLaren über dieser Marke. Sie müssten abspecken, die beiden Topteams fürchten um ihren Vorteil. Ferrari hatte ja in der Vergangenheit schon mit einem Ausstieg gedroht.

Fahrer soll die wichtigste Rolle für Leistung spielen

Technik: Den Besitzern schweben ein vereinfachter Motor und mehr Standard-Bauteile für die Autos vor. Zwar soll die Ingenieurskunst weiter ein wichtiger Faktor bleiben, die wichtigste Rolle für die Leistung des Autos soll aber künftig der Fahrer spielen. Insgesamt soll so mehr Chancengleichheit auch für kleinere Teams herrschen, was bei Mercedes und Ferrari freilich auf Widerstand stößt. „Die Formel 1 ist ein Sport mit einer reichen Geschichte. Wir wollen diese Geschichten erhalten, schützen und erweitern, indem wir das Potenzial der Formel 1 entfesseln“, sagte Carey.