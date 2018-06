Favoritenstellung klar untermauert

Roland Korntner berichtet aus Spielberg

Zweimal Nico Rosberg, dann Lewis Hamilton und im Vorjahr Valtteri Bottas. Der Red Bull Ring in der Steiermark ist seit der Rückkehr der Formel 1 nach Österreich fest in Mercedes-Hand und es spricht nach den Freitag-Trainings viel dafür, dass das auch am Sonntag (Start 15.10 Uhr) so bleibt.

Updates funktionieren

Vor allem WM-Leader Lewis Hamilton dürfte in Spielberg nur schwer zu biegen sein, der Brite fixierte in beiden Sessions Bestzeit vor seinem Teamkollegen Bottas. Es scheint, als würden die Updates von Mercedes funktionieren: „Bislang gab es nicht viel Weiterentwicklung am Auto, deshalb ist das großartig“, freute sich der Brite. „Jede kleine Verbesserung eine Hilfe für uns, das Entwicklungsrennen geht weiter und es wird sehr wichtig sein“, ergänzte der Finne.

„Machtdemonstration“

Dahinter matchten sich die Ferraris und Red-Bull-Piloten. „Eine Machtdemonstration“, attestierte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. „Was wir gesehen haben, ist er klarer Favorit“, betonte der Steirer. Mit Blickrichtung Qualifying am Samstag traut er es am ehesten Sebastian Vettel zu, das Silberpfeil-Duo zu sprengen. Und was sagt er zur Vorstellung seiner Bullen? „Wir wissen, dass wir nichts wissen. Mit allen drei Reifenmischungen haben wir Balanceprobleme“, erklärte Marko.

Asphalt macht Probleme

Er hofft, dass es mit den ab Samstag erwarteten höheren Temperaturen „leichter wird, den Reifen in das richtige Temperaturfenster zu bekommen“. Doch warum diese Probleme: „Der Asphalt hier ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr schwierig, die Reifen brauchen sehr lange, sich aufzuwärmen“, so Marko zum VOLKSBLATT. Sprachs und begab sich hinter die Kulissen. Denn auf dem Simulator in England wurde mit den aktuellen Trainingsdaten gleich noch an der richtigen Reifenwahl getüftelt.