FACC baut US-Wartungssparte aus

Der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC erweitert sein Geschäftsfeld in den USA. Am Standort Wichita im Bundesstaat Kansas wird die Betriebsfläche der auf Wartungsarbeiten spezialisierten Tochter FACC Solutions auf 5600 Quadratmeter vergrößert. Damit soll dem 2014 eröffneten Standort künftig noch größere Bedeutung zukommen. „Wir sehen im Reparatur- und Wartungsgeschäft großes Potenzial. Dies zeigt auch das Wachstum von 200 Prozent an unserem US-Standort Wichita“, betont FACC-Chef Robert Machtlinger. Bereits am 1. Juni soll das neue Areal der FACC Solution nahe dem derzeitigen Werk übernommen werden.

„Mit dem zusätzlichen Platz können wir das Wachstum im Bereich Aftermarket Service (Ersatzteile und Zubehör, Anm.) weiter vorantreiben“, ist Machtlinger überzeugt. Mit der leistungsfähigen Infrastruktur verfügt nun auch die US-Tochter in Wichita über sämtliche technischen und behördlichen Voraussetzungen, um Instandhaltungsarbeiten bei Strukturbauteilen an Tragflächen, Leit- oder Triebwerken als auch in der Flugzeugkabine durchzuführen.