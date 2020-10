Facebook verbietet vor US-Wahl Werbung gegen Wahlmethoden

Facebook unterbindet vor der US-Präsidentenwahl Werbung, die von Wahlmanipulation spricht oder sich gegen bestimmte Wahlmethoden richtet. Einschlägige Anzeigen sowie Einträge, die vorzeitige Ansprüche auf einen Wahlsieg anmeldeten, würden verboten, kündigte das Online-Netzwerk am Mittwoch (Ortszeit) an. Der Schritt kam, nachdem US-Präsident Donald Trump in der TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden bekräftigte, die Wahl am 3. November werde durch die Briefwahl “manipuliert”.