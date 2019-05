Fachkräftesuche bei Flüchtlingen

Mehr als 1000 Menschen informierten sich gestern bei der von Bund, Land OÖ, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und AMS ins Leben gerufenen Jobbörse für Asylberechtigte im Wifi Linz über Jobmöglichkeiten in Oberösterreich.

Mit Lebenslauf und Bewerbungsmappe ausgestattet, drängten sie sich in den Panoramasaal der sogar teilweise wegen Überfüllung geschlossen wurde.

Speeddating für Arbeitskräfte

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck betonte bei der Eröffnung des „Speeddatings“ für Wirtschaft und Arbeitskräfte, dass der Bedarf an Fachkräften hoch sei. Asylberechtigte seien ein „riesen Potenzial“ für die Unternehmen. Mit der ersten Jobbörse in Wien habe man rund 20 Prozent der Bewerber vermitteln können „und ich gehe davon aus, dass wir auch in Oberösterreich zahlreiche konkrete Jobs schaffen können“, so Schramböck.

Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärte, dass die Lehre eines der Dinge sei „die sich die ganze Welt abschaut“. Oberösterreich sei Lehrlingsbundesland Nummer eins und deshalb komme Oberösterreich eine besondere Rolle zu. Die Jobbörse für Asylberechtigte sei eine „wunderbare Initiative“, denn „durchs Reden kommen d’Leut zusammen“, so Stelzer. Oberösterreich setze viele Schritte und sei „in allen Zielgruppen“ unterwegs um zu zeigen „wenn du weiterkommen willst, musst du nach Oberösterreich kommen“, betonte der Landeshauptmann. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner erklärte, dass Arbeit die beste Integrationsform sei. Die Jobbörse sei außerdem eine „wichtige Antwort auf den Arbeitskräftebedarf“. Er betonte aber auch, dass es aufhören müsse, dass Arbeitsmarktpolitik an den Grenzen aufhöre. Rund 20 Unternehmen präsentierten sich. Darunter waren große Betriebe wie Rosenbauer, DM oder Siemens genauso wie kleinere Unternehmen.

„Wir drehen an jedem Rad, um das Thema Nummer eins, dass die oberösterreichische Wirtschaft beschäftigt, nämlich den Arbeitskräftemangel zu beseitigen. Mit dieser Jobbörse unterstützen wir das Matching von Unternehmen und Jobsuchenden“, bekräftigte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Der Fachkräftemangel sei in allen Bereichen präsent „man braucht nur bei den Betrieben anfragen und wird sicher mit offenen Händen genommen werden“, so Hummer.

Bewerbungsgespräche gleich vor Ort

Die Bewerber konnten sich auf den Messeständen über die Firmen informieren und in einem Extraraum konkrete Bewerbungsgespräche führen. Siemens-OÖ-Chef Josef Kinast erklärte, er erwarte sich vier Lehrlinge aufnehmen zu können zu denen der Kontakt über die Jobbörse hergestellt worden ist. Vor allem Automatisierungstechniker, Softwareentwickler und Elektriker werden bei Siemens dringend gesucht. vs