Färöer-Anreise des ÖFB-Teams auf Freitag verschoben

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat nicht wie geplant zwei Tage vor ihrem WM-Qualifikationsspiel auf die Färöer reisen können. Widrige Wetterverhältnisse mit starkem Wind machten eine Landung auf den Inseln im Nordatlantik am Donnerstag unmöglich. Die Österreicher blieben daher noch eine Nacht in Wien, die Anreise soll laut ÖFB-Angaben nun am Freitag erfolgen. Die Partie in Torshavn ist für Samstagabend (20.45 Uhr MESZ/live ORF 1) angesetzt.

„Das ist natürlich nicht optimal, wenn das nicht so funktioniert, aber da ist einfach das Wetter schuld“, erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in einer ersten Reaktion. Es sei auf den Färöern um diese Jahreszeit nicht unüblich, dass man nicht landen könne. „Wir haben uns deswegen auch dazu entschieden, es schon einen Tag vorher zu planen, dass wir dorthin fliegen.“ Diesen Zusatztag Spielraum muss man nun in Anspruch nehmen.

Der Abflug nach Vagar hätte ursprünglich am Donnerstag um 16.00 Uhr erfolgen sollen. Nach zweieinhalb Stunden vergeblicher Wartezeit auf dem Flughafen Wien-Schwechat ging es aber zurück ins Hotel. „Es ist leider nicht möglich, dass wir heute noch auf den Färöern landen können“, sagte Schöttel. „Deswegen ist jetzt diese Entscheidung gefallen, wieder zurück ins Hotel zu fahren und morgen Vormittag dorthinzufliegen.“

Ein genauer Reiseplan für Freitag stand am frühen Donnerstagabend noch nicht fest. Ein am Donnerstag schon frühzeitig gestarteter Charter mit Medienvertretern und Sponsoren an Bord wurde nach Bergen in Norwegen umgeleitet. Bereits im Oktober 2008 war die ÖFB-Auswahl nach einem blamablen 1:1 auf den Färöern wegen eines durcheinandergewirbelten Flugplans mehr als eine halbe Nacht auf dem Flughafen Vagar festgesessen.

Donnerstagmittag stimmten sich die Österreicher in Wien bei vergleichbaren Bedingungen auf die Auswärtspartie auf der Inselgruppe im Nordatlantik ein. Das Training ging bei Regen auf einem Kunstrasenplatz beim Ernst-Happel-Stadion über die Bühne. Alle 23 aktuellen Kaderspieler machten die Einheit mit. Auch für den Spieltag sind in Torshavn leichter Regen und Wind prognostiziert.

Die Begegnung, das achte Duell Österreichs mit den Färöern, wird im 5.000 Besucher fassenden Torsvöllur-Stadion auf Kunstrasen ausgetragen. Bis Donnerstag waren rund 4.000 Tickets verkauft. Das ÖFB-Team wird laut Verbandsangaben von rund 200 österreichischen Fans begleitet. Teamchef Franco Foda muss insgesamt zehn verletzte oder erkrankte Spieler vorgeben, darunter zahlreiche Stammkräfte wie etwa Marko Arnautovic.