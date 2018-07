Fahndung nach diebischer Pflegerin

LINZ — Wieder gerät eine Pflegekraft aus Osteuropa in ein schiefes Licht: Eine in einem Haushalt im Bezirk Urfahr-Umgebung tätige 24-Stunden-Pflegekraft aus Rumänien soll nämlich aus dem Besitz des Pfleglings Goldmünzen gestohlen haben – und dann untergetaucht sein. Die Spur der Frau konnte die Polizei wenige Tage später im steirischen Bezirk Voitsberg aufnehmen. Dort soll sich die Rumänin wieder als Pflegekraft betätigt haben – bevor sie auch dort Hals über Kopf das Weite gesucht hat. Jetzt wird nach der 38-Jährigen mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Sie wird in Slowenien vermutet.

Sie wurde bereits gesucht

So viel haben die Ermittlungen der oö. Polizei bisher ergeben: Die Rumänin war schon vor ihrem Engagement im Bezirk Urfahr-Umgebung unter einem anderen Familiennamen Gegenstand von Betrugsermittlungen im Salzburgischen Hallein. In diesem Zusammenhang war die Rumänin bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Gegenüber ihrem Pflegling aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung soll die Rumänin wiederholt über finanzielle Schwierigkeiten in ihrem Heimatland geklagt haben.