Fahrerfluchtunfall nach Marathonfahrt

20 Stunden am Steuer — Lenker krachte mit Sattelschlepper in Baustelle

HOFKIRCHEN — Nach einem 20-Stunden-Marathon am Steuer seines Lkw offenbar vollkommen übermüdet nickte ein Lkw-Lenker am Mittwoch auf der bayerischen A3 ein — mit bösen Folgen. Der Sattelschlepper einer Mühlviertler Firma streifte bei Hofkirchen die Leitplanke und überfuhr mehrere Warnbaken an der dortigen Baustellenabsicherung. Anstatt die Unfallstelle abzusichern, setzte der 24-Jährige seine Fahrt fort. Zwei nachkommende Pkw-Lenker erkannten die Hindernisse nicht rechtzeitig und überfuhren sie. Noch während der Unfallaufnahme entdeckten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Passau das Schwerfahrzeug auf dem Parkplatz Scherbach. Der bosnische Lenker hatte die erforderliche Fahrerkarte nicht gesteckt — offenbar wollte er, so die Polizei, verschleiern, dass er bereits seit 20 Stunden ohne nennenswerte Pause unterwegs war.