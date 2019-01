Fahrerflüchtiger Alkolenker verurteilt

LINZ — Ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger, der in Schwertberg (Bezirk Perg) ein Paar niedergefahren, schwer verletzt und dann Fahrerflucht begangen hat, ist am Freitag am Landesgericht Linz rechtskräftig zu sechs Monaten bedingt und einer unbedingten Geldstrafe von 1440 Euro verurteilt worden. In dem Fall war sogar eine Anklage wegen Mordversuchs im Raum gestanden.

Ein damals 19-Jähriger und seine Freundin (18) waren in der Nacht auf den 15. Juli 2018 am Heimweg vom Aiserfest, als ein gegen die Einbahn fahrendes Auto kam. Es erfasste die beiden am Straßenbankett. Sie wurden gegen die Windschutzscheibe und dann zu Boden geschleudert. Der mittlerweile 18-jährige Angeklagte zeigte sich zwar geständig, wollte sich aber an den Vorfall nicht mehr erinnern können.