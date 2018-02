Fahrweise an wechselnde Temperaturen anpassen

Mal eisig kalt, dann zwischenzeitlich wieder Plusgrade: die Temperaturen schwanken im Moment stark. Die Autofahrer sind daher zu jeder Zeit gefordert. „Mit Glatteis muss man nicht nur bei klirrendem Frost rechnen. Die wenigen Plusgrade bringen auf vereisten Stellen nur die Oberfläche zum Schmelzen“, weiß ÖAMTC-Fahrtechnikprofi Franz Bruckmair. „Der Untergrund ist an vielen Stellen weiter gefroren. Wenn es abends abkühlt, friert das Schmelzwasser und es ist innerhalb weniger Minuten spiegelglatt.“ Vorausschauendes Fahren, angepasstes Tempo und das Einhalten größtmöglicher Abstände gehören ebenso zu den Grundvoraussetzungen wie weiches und sanftes Lenken und ein gefühlvoller Umgang mit Bremse und Gas.

Besonders an exponierten Lagen auf Brücken, Kuppen, in Waldstücken oder auf Straßenabschnitten entlang von Bächen und Flüssen sollten Autolenker vorsichtig sein.

Viele Autos sind heute mit modernster Sicherheitselektronik ausgestattet. Aber auch Fahrzeuge mit ABS und ESP unterliegen den Grenzen der Physik. Wie sich front-, heck- oder allradangetriebene Fahrzeuge auf Schnee und Eis verhalten und wo auf Eis und Schnee die eigenen Grenzen liegen, kann man am besten in sicherem Gelände abseits der Straße erfahren – beispielsweise bei Fahrtechnikkursen.