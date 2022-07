Fake-Account der Zweiten Oö. Landtagspräsidentin auf Instagram

Betrüger haben die Instagram-Seite der zweiten Landtagspräsidentin Sabine Binder (FPÖ) kopiert, um an Handynummern bzw. Kontonummern der Follower zu gelangen.

Binder sagte gegenüber der „Kronen Zeitung“ (Freitag-Ausgabe), sie habe den gefälschten Account bereits mehrmals gemeldet. Stand Freitagmittag war er aber immer noch auffindbar.

Der täuschend echte Fake-Account trägt einen Unterstrich mehr hinter dem Namen als jener der Landtagspräsidentin. Ziel der Betrüger ist es, an Telefonnummern und in weiterer Folge – über falsche Gewinnspiele – auch an Kontodaten von Instagram-Nutzern zu kommen. Binder veröffentlichte eine Warnung auf ihrem Account und meldete diesen über die Social-Media-Plattform.

Bei der Polizei war am Freitagmorgen noch keine Anzeige von Binder eingelangt. Auf Nachfrage hieß es aus dem FPÖ-Landtagsklub aber, dass eine Anzeige geprüft werde. Zudem sei man mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für Internetkriminalität zu schärfen.

Die Täter hätten in einem beispielhaften Fall nach einer Freundschaftsanfrage vom Fake-Account aus versucht, mit dem Satz „Hallo, kannst du mir bitte deine Handynummer schicken?“, Vertrauen aufzubauen.

In der Folge sei an die Handynummer ein Code verschickt und Geld versprochen worden, wenn die Kontodaten bekannt gegeben würden. Die Nachrichten seien in freundlichem Ton verfasst und mit zahlreichen Smileys versehen worden, schilderte ein Sprecher des Klubs.