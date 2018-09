Fall Kavanough: FBI ermittelt

Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe des Richterkandidaten von US-Präsident Donald Trump, Bratt Kavanaugh, werden vom FBI untersucht. Der Anwalt des zweiten mutmaßlichen Opfers erklärte am Samstag auf Twitter, die Bundesermittlungsbehörde habe wegen der Vorwürfe Kontakt aufgenommen. Seine Mandantin sei zur Zusammenarbeit bereit. Die Ermittlungen waren Bedingung von gemäßigten Republikanern in Senat, dessen Zustimmung für die Berufung an das Oberste Gericht erforderlich ist. Sie sind auf eine Woche befristet. Die lebenslange Ernennung des erzkonservativen Kavanaugh galt zunächst als sicher, ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Trump stellte sich jedenfalls erneut hinter Kavanaugh: Dieser sei ein guter Mann und ein großartiger Richter; einen Ersatzkandidaten habe er nicht in petto.

Trump machte zudem dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un eine Liebeserklärung: „Ich war knallhart, er auch, und zwischen uns ging es hin und her“, sagte er vor Anhängern im US-Bundesstaat West Virginia. „Und dann haben wir uns verliebt. Okay? Nein, wirklich.“ Zudem habe Kim „großartige Briefe“ geschrieben.