Fall Lucile: Mordanklage gegen Rumänen (40)

Lastwagenfahrer soll Austauschstudentin in Innsbruck erschlagen haben – Bereits in Deutschland wegen Mordes an Joggerin verurteilt

INNSBRUCK – Im Fall der 2014 in Kufstein getöteten französischen Austausch-Studentin Lucile (20) aus Lyon hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Mordanklage gegen den tatverdächtigen Lastwagenfahrer (40) aus Rumänien eingebracht. Die Anklage sei noch nicht rechtskräftig, erklärte Sprecher Thomas Willam. Derzeit werde die Anklageschrift ins Rumänische übersetzt.

Der Rumäne befindet sich derzeit im Gefängnis in Deutschland. Er war im Dezember vergangenen Jahres nach dem Sexualmord an einer Joggerin (27) im süddeutschen Endingen zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Derzeit läuft die Revision gegen das Urteil am Bundesgericht in Karlsruhe.

Wann der Beschuldigte nach Innsbruck ausgeliefert wird, ist vorerst unklar. Damit der Prozess in Tirol stattfinden kann, muss das Urteil in Deutschland jedenfalls nicht rechtskräftig werden, betonte Willam.

Die Leiche von Lucile war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inn entdeckt worden. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden die Tatwaffe im Inn.